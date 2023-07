Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Wohnung mit Ausdehnung auf Innenhof und weiterer Wohneinheiten

Mönchengladbach-Dahl, 11.07.2023, 23:33 Uhr, Franz-Wamich-Straße (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr in die Franz-Wamich-Straße zur Erkundung eines Brandereignisses alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde das Einsatzstichwort aufgrund mehrerer Anrufe in der Leitstelle erhöht zu einem bestätigten Wohnungsbrand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung erkennbar, welche bis in die angrenzenden Straßenzüge reichte. Die Polizei befand sich bereits vor Ort und konnte den ersteintreffenden Kräften mitteilen, dass sich im Brandbereich noch mehrere Gasflaschen befinden sollen. Augenscheinlich konnte ein Brand im Treppenraum eines mehrgeschossigen Gebäudes ausgemacht werden. Nach einer ersten Erkundung wurde festgestellt, dass sich das Brandgeschehen bereits auf den Innenhof des Gebäudes sowie auf den Innenhof des Nebengebäudes ausgebreitet hatte. Hier drohte das Feuer auf zwei weitere benachbarte Gebäude überzugreifen. Weiterhin geriet der Dachstuhl des Brandgebäudes durch die Flammen im Innenhof in Brand. Daher erfolgte eine weitere Stichworterhöhung, um das nötige Personal und Material an die Einsatzstelle zu bekommen. In dieser ersten Einsatzphase konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Wohnungen noch Personen befinden. Es wurden direkt zwei Trupps mit Pressluftatmern und jeweils einem C-Rohr in den Innenangriff des Brandgebäudes geschickt, um nach Menschen zu suchen. Ein weiterer Trupp wurde in den Innenhof des Nachbargebäudes geschickt, um hier die in Brand geratene Überdachung der Terrasse zu löschen sowie ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern. Zusätzlich wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz über eine Leiter in das erste Obergeschoss vorgeschickt, um dort eine Menschensuche einzuleiten. Glücklicherweise konnten keine Personen mehr im Gebäude gefunden werden. Parallel erfolgte eine Brandbekämpfung im Bereich des Brandgeschosses und mittels Drehleiter im Dachgeschoss. Die unbesetzten Feuer- und Rettungswachen wurden zwischenzeitlich durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Im weiteren Verlauf konnte der Brand im Erdgeschoss des Brandgebäudes unter Kontrolle gebracht werden. Am Gebäude wurden Belüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern vorgenommen um dieses rauchfrei zu bekommen und um weitere Glutnester besser erkennen zu können. Abschließend wurde das gesamte Gebäude durch einen Trupp mittels Wärmebildkamera auf eventuell versteckte Brandherde kontrolliert. Fast 2,5h nach der Alarmierung der Einsatzkräfte konnte endgültig Feuer aus gemeldet werden. Eine Brandnachschau wird in den frühen Morgenstunden durchgeführt. Das Gebäude wurde zum Abschluss des Einsatzes durch die Polizei gesichert und versiegelt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Stadtmitte, Rheydt und Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt, die Verpflegungseinheit der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwachen wurden besetzt durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Rheindahlen und Giesenkirchen

Einsatzleiter: Branddirektor Dr. Marcus Hans

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell