Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: brennender LKW vor Wohnanlage

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Schmölderpark, 11.07.2023, 16:41, Urftstraße (ots)

Am späten Dienstagnachmittag bemerkte ein LKW-Fahrer Rauch und Flammen an seinem Sattelauflieger im Bereich der Hinterachse. Er konnte das Fahrzeug noch an einer Bushaltestelle abstellen und das Fahrzeug verlassen. Erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher konnten die Flammen zwar eindämmen, jedoch den Brand nicht unter Kontrolle bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Sattelauflieger im Bereich zweier Hinterachsen, größere Mengen Brandrauch zogen in Richtung eines angrenzenden größeren Wohnkomplexes und drohten durch geöffnete Fenster sich in verschiedene Wohnungen auszubreiten. Die Feuerwehr und die Polizei forderten die Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen auf Fenster und Türen geschlossen zu halten. Parallel nahm ein Trupp mittels C-Rohr die Brandbekämpfung auf und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Nach den Löschmaßnahmen führte die Feuerwehr eine umfangreiche Kontrolle mittels Wärmebildkamera durch, um etwaige Glutnester ausschließen zu können. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Urftstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt, Linienbusse wurden umgeleitet.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum(Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin unter Aufsicht: Brandoberinspektoranwärterin Michèle Keller (mit Brandoberinspektor Thomas Mandrossa)

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell