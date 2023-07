Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus mit Verrauchung des Treppenraumes

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 11.07.203, 17:41 Uhr, Alleestraße (ots)

Am frühen Abend wurde über die Leitstelle der Feuerwehr ein Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Zusätzlich meldeten Anrufer einen verrauchten Treppenraum. Es war anfangs unklar, ob sich noch Personen in der brennenden Wohnung befanden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich die Mieterinnen und Mieter an den Fenstern ihrer Wohnungen und in den Laubengängen auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr stellte fest, dass sich das Feuer im Keller des Gebäudes befand. Der Treppenraum war vollständig mit dichtem, tiefschwarzem Brandrauch gefüllt. Sofort wurden zwei Einsatztrupps mit Pressluftatmern und Strahlrohren zur Menschenrettung, Brandbekämpfung und Belüftung des Treppenraums eingesetzt. Das Feuer konnte schnell im Keller gelöscht und der Treppenraum vom Brandrauch befreit werden. Insgesamt wurden drei Einsatztrupps für diese Maßnahmen eingesetzt. Anschließend wurden die Wohnungen kontrolliert. Glücklicherweise wurde durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr keine Personen verletzt und es drang über die Laubengänge noch kein Brandrauch bis in die Wohnungen ein. Nach einer abschließenden Kontrolle konnten die Mieterinnen und Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Alleestraße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt werden Die Polizei hat Maßnahmen zur Ermittlung der Brandursache eingeleitet.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt aus dem Kreis Viersen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

