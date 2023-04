Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Bitburg (ots)

In der vergangenen Woche kam es erneut zu Betrugsfällen durch angebliche Bankmitarbeiter. In einem Telefonat "erschleichen" sich die Täter das Vertrauen der Bankkunden, indem sie u.a. Details zu ihren Kontos benennen können. In der Annahme mit einem "richtigen" Bankmitarbeiter zu sprechen, bestätigten die Geschädigten Transaktionscodes mit der Secure-Go-App, mit denen in der Folge mehreren Abbuchungen getätigt wurden. Der Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei Bitburg warnt vor der beschriebenen Betrugs-Masche und rät bei ähnlichen Anrufen das Gespräch zu beenden und die Polizei zu informieren.

