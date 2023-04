Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/W. & Lambrecht(Pf.) - Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte anlässlich der europaweiten ROADPOL Woche "Speed" vom 17.04.-23.04.2023 verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durch. Es wurden in dieser Woche 2.393 Kraftfahrzeuge an 15 Messstellen gemessen. Von den 2.393 Kraftfahrzeugen überschritten insgesamt 187 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 7,81 %.

Es mussten in dieser Woche zwei erhebliche Verstöße innerhalb der geschlossenen Ortschaft festgestellt werden. So fuhren am 21.04.2023 zwei Verkehrsteilnehmer in der Louis-Escande-Straße in Neustadt/W. deutlich zu schnell. Einer wurde mit 109 km/h, der Andere mit 95 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

