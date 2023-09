Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Klosterweiher) 37-jähriger Mann von mehreren Unbekannten im Bereich des Klosterweihers auf der Industriestraße zusammengeschlagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

St. Georgen im Schwarzwald, Klosterweiher (ots)

Ein 37-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend im Bereich des Klosterweihers auf der Industriestraße von mehreren unbekannten Tätern zusammengeschlagen und dabei nicht unerheblich verletzt worden. Kurz nach 23 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe mit der Schilderung des oben genannten Sachverhaltes ein. Beim Eintreffen der sofort anrückenden Polizeistreifen konnte nur noch der durch erhaltene Schläge erheblich verletzte 37-Jährige am Boden liegend angetroffen werden. Die Täter waren bereits geflüchtet und konnten auch bei der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Befragungen der anwesenden Mitteiler ergaben, dass etwa zehn dunkel gekleidete Männer kurz vor 23 Uhr aus dem Klosterweiher-Park zielstrebig auf den 37-Jährigen zugegangen waren und diesen dann, vermutlich auch unter Verwendung von Schlagwerkzeugen, zusammengeschlagen haben, bis dieser am Boden lag. Zudem sei ein Passant, der zu Hilfe eilen wollte, von zweien der Täter festgehalten worden. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei seien die Unbekannten zu Fuß in Richtung Bundesstraße 33 geflüchtet. Die etwa zehn Täter konnten - außer der dunklen Kleidung - nicht näher beschrieben werden. Alle Täter sollen mit unbekanntem Maskierungsmittel vollständig vermummt gewesen sein. Die Polizei St. Georgen hat Ermittlungen wegen des Tatbestandes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die nähere Angaben zu der Tat aber insbesondere zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, in Verbindung zu setzen.

