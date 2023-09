POL-KN: (Konstanz) Wohnungsbrand in der Allmannsdorfer Straße (12.09.2023)

Polizeipräsidium Konstanz

Am Dienstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Allmannsdorfer Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Gegen 23 Uhr verständigte die 27-jährige Bewohnerin die Feuerwehr, da es in ihrem Wohnzimmer brenne. Beim Eintreffen der mit starken Kräften ausgerückten Wehrmänner trat aus den Fenstern der Wohnung schwarzer Rauch, zudem waren Knallgeräusche zu hören. Nahezu alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, eine Bewohnerin musste mittels Drehleiter aus dem 2. Obergeschoss gerettet werden. Zudem evakuierten die Rettungskräfte ein angrenzendes Wohnhaus vorsorglich. Die Feuerwehr brachte den Brand, der sich auf das Wohnzimmer begrenzte, zeitnah unter Kontrolle und löschte das Feuer. Die Stadtwerke stellten vorsorglich die Gaszufuhr für das Haus ab. Der Brandschaden, der sich über die betroffene Wohnung, die derzeit nicht mehr bewohnbar ist, bis in das stark verrußte Treppenhaus hinzieht, dürfte im Bereich von rund 250.000 Euro liegen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an, ein technischer Defekt an einem Akku scheint derzeit jedoch wahrscheinlich.

