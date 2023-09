Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin prallt in geparktes Auto und flüchtet (12.09.2023)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist am Dienstagabend auf der Wallgutstraße in ein geparktes Auto geprallt und anschließend geflüchtet. Gegen 20 Uhr prallte eine unbekannte Frau mit ihrem Zweirad auf Höhe der Hausnummer 43 frontal in einen ordnungsgemäß geparkten grauen Opel Adam. Ohne auf die durch eine Zeugin hinzugerufene Polizei zu warten, stieg die Unbekannte anschließend wieder auf ihr Fahrrad und flüchtete in Richtung Schänzle. An dem Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zu der Frau, die mit einem dunklen Damenrad unterwegs war, liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit einer roten Hose und einem dunklen Oberteil.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten, flüchtigen Radlerin nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell