Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, K6160, Lkr. Konstanz) Junger Rennradfahrer prallt in landwirtschaftlichen Anhänger (12.09.2023)

Moos, K6160 (ots)

Ein junger Rennradfahrer ist am Dienstagmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6160 zwischen Weiler und Bankholzen schwer verletzt worden. Ein 16-Jähriger war mit einem Rennrad auf der K6160 von Weiler in Richtung Bankholzen unterwegs. Dabei übersah der Sportler einen während Erntearbeiten am Fahrbahnrand stehenden Anhänger und prallte in das landwirtschaftliche, an einen Traktor angehängte, Gerät. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell