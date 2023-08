Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Cheruskerstraße; Tatzeit: zwischen 31.07.23, 12.00 Uhr, und 01.08.23, 13.00 Uhr; Einen Tresor, Schmuck, Parfum und Fahrzeugschüssel entwendeten noch unbekannte Einbrecher aus einem Wohnhaus an der Cheruskerstraße in Bocholt. Der oder die Täter waren dazu zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 13.00 Uhr, in den Garten eingedrungen und hatten die Terrassentür aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

