Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Wer macht so etwas?

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Friedhof; Tatzeit: 28.07.23, zwischen 10.30 und 15.30 Uhr;

Zum wiederholten Mal musste eine 57 Jahre alte Heidenerin feststellen, dass vom Grab ihrer Tochter ein Diebstahl begangen wurde. Nachdem in der Vergangenheit Schnittblumen entwendet und Sachbeschädigungen verübt wurden, haben unbekannte Täter nun 30 Bodendeckerpflanzen (Steingewächs) herausgerissen und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell