POL-MTK: Falsche Goldbarren und falsche Onlinebekanntschaft +++ Trickdieb an Verkaufsstand +++ 66-Jähriger durch Flaschenwurf verletzt +++ Seniorin bei Kollision mit Baum verletzt

1. Falsche Goldbarren und falsche Onlinebekanntschaft, Main-Taunus-Kreis, 19.06.2023

(da)In den letzten Wochen wurde eine 58-jährige Frau aus dem Main-Taunus-Kreis Opfer sogenannten "Love-Scammings". "Love-Scamming" oder auch "Romance-Scamming" genannt bezeichnet eine spezielle Betrugsform im Internet. Die Betrüger suchen auf Dating-Portalen oder sozialen Netzwerken nach potentiellen Opfern. Diese werden dann mit Liebesbekundungen oder anderer Aufmerksamkeit überhäuft, um so ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Hierbei beschreiben sich die Betrüger meist als selbstlose Charaktere, die über einen entsprechenden Wohlstand verfügen. Ihr Ziel ist es jedoch ausschließlich, den kontaktierten Personen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Masche kann hierbei ein kurzfristiger, aber absehbarer finanzieller Engpass sein oder aber Geld für eine lebensnotwendige Operation. Im Falle einer Unterstützung würden sich die Chatpartner natürlich im Nachgang erkenntlich zeigen. Ähnlich erging es nun der 58-Jährigen. Diese wurde im März von einem vermeintlichen Notfallmediziner aus den USA online angeschrieben. Über mehrere Monate entwickelte sich ein beständiges Gespräch über die Chatfunktion sozialer Medien. Anhand der hochprofessionell geschulten Vorgehensweise baute der Gesprächspartner Vertrauen zu seinem Opfer auf, bis er ihr schlussendlich ein "Geheimnis" anvertraute. Eine spanische Firma müsse zeitnah Goldbarren im Wert von 2.600.000EUR an ihn persönlich bzw. eine Vertrauensperson übersenden. Er befände sich jedoch derzeit auf einer Auslandsmission, weshalb er dies nicht selbst bewerkstelligen könne. Somit bat er seine Onlinebekanntschaft, ob sie diese goldene Fracht für ihn annehmen könne. Im weiteren Verlauf übersandte die 58-Jährige eine Kopie ihres Personalausweises an ein vermeintliches Logistikunternehmen und überwies in mehreren Etappen über 50.000EUR auf verschiedene ausländische Bankkonten. Hierbei war sie durchweg im Glauben, dass es sich um Versandgebühren, Versicherungen etc. für die Goldbarren handele und sie so ihrem Bekannten helfen könne. Leider fiel der Betrug erst auf, als das Geld bereits auf den jeweiligen Konten eingegangen war.

Die Polizei rät, kein Geld an Menschen zu überweisen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat. Gerade im Internet ist besondere Vorsicht geboten, da dort Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen ausnutzen und viel Geld verdienen wollen.

Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

2. Trickdieb an Verkaufsstand,

Hattersheim, Niedeckerstraße, Dienstag, 20.06.2023, 19:00 Uhr

(da)Durch geschickte Ablenkung ergaunerte sich am Dienstagabend ein Trickdieb die Tageseinnahmen eines Verkaufsstandes in Hattersheim. Gegen 19:00 Uhr kurz vor Ladenschluss suchte der Trickdieb den Verkaufsstand in der Niedeckerstraße auf und verwickelte die dortige Verkäuferin wiederholt in ein Gespräch bezüglich der angebotenen Ware. Nachdem die Verkäuferin schlussendlich erhebliche Zweifel an einem tatsächlichen Kaufinteresse des vermeintlichen Kunden hegte und ihn bat den Verkaufsstand zu verlassen, stieg er in einen älteren, grauen Kompaktwagen, vermutlich ein Citroen, und fuhr in Richtung der L3011 bzw. A66 davon. Erst dann stellte sie fest, dass Tageseinnahmen im dreistelligen Bereich aus ihrer Kasse fehlten. Im Nachgang beschrieb die Verkäuferin den ca. 35-45 Jahre alten Mann als 180-190cm groß, mit kräftiger Statur, dunklen Haaren, ein wenig Bart und südländischer Erscheinung. Er trug ein blauweiß kariertes Hemd, eine Jeans sowie eine schwarze Umhängetasche und Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

3. 66-Jähriger durch Flaschenwurf verletzt, Hochheim, Dresdener Ring, Dienstag, 20.06.2023, 22:55 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es zu einer Körperverletzung in der Hochheimer Innenstadt. Gegen 22:55 Uhr soll es an einem Kiosk am Dresdener Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem bisher Unbekannten gekommen sein. Im Zuge dieses zunächst verbalen Konflikts habe der Unbekannte eine Glasflasche gegriffen und diese zielgerichtet gegen den Kopf eines Mannes der Personengruppe geworfen, bevor er zu Fuß in Richtung Königsberger Ring flüchtete. Sein Opfer ging hierdurch zu Boden und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Flaschenwerfer soll es sich um einen 25 bis 30-jährigen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Nach Angaben des Geschädigten verfügte er über ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt und einer blauen, kurzen Hose gewesen. Die Polizeistation Flörsheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06145 / 5476-0 entgegen.

4. Einbruch in Ausflugslokal,

Flörsheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 20.06.2023, 01:40 Uhr

(da)Unbekannte brachen am Dienstag gegen 01:40 Uhr in ein Flörsheimer Ausflugslokal ein. Demnach warfen die Einbrecher eine Fensterscheibe des Gebäudes mit einem Gullideckel ein. Im Inneren angelangt entwendeten sie die Tageseinnahmen des Restaurants sowie einen Fahrzeugschlüssel und flüchteten sodann unerkannt. Sie hinterließen einen rund 1.200EUR hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Sache und bittet unter 06196 / 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

5. Hydraulikhammer von Baustelle entwendet, Liederbach-Niederhofheim, Feldbergstraße, Montag, 19.06.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 20.06.2023, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen Hydraulikhammer von einer Baustelle in Liederbach-Niederhofheim. Wer die ca. 5000EUR teure Gerätschaft von dem Gelände in der Feldbergstraße entwendet hat, ist bisher nicht bekannt. Somit bittet die Polizeistation Kelkheim unter 06195 / 6749-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

6. Seniorin bei Kollision mit Baum leicht verletzt, Kelkheim-Fischbach, Kelkheimer Straße, Dienstag, 20.06.2023, 21:40 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es zu einem Alleinunfall einer Seniorin in Fischbach, wodurch diese leicht verletzt wurde. Gegen 21:40 Uhr befuhr die 79-Jährige mit ihrem PKW die Kelkheimer Straße von der Straße "Am Hirtengraben" kommend in Richtung "Burgweg". Nach bisherigem Kenntnisstand kam sie auf dieser Fahrtstrecke ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Auch wenn die Fahrerin dadurch augenscheinlich nur leichte Verletzungen davontrug, so erlitt ihr Fahrzeug einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. In der Folge wurde die 79-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und ihr PKW abgeschleppt.

7. Zwei verletzte Fahrradfahrende nach Verkehrsunfällen, Hattersheim, An der Lache, Dienstag, 20.06.2023, 12:30 Uhr, Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 20.06.2023, 19:00 Uhr

(da)Am Dienstag wurden bei zwei unabhängigen Verkehrsunfällen zwei Fahrradfahrende verletzt. Gegen 12:30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem E-Bike in Hattersheim auf der Straße "An der Lache" von der Bahnhofstraße kommend in Richtung der Giselherstraße. Zeitgleich befuhr ein Mann mit seinem PKW die Giselherstraße vom Gunterring kommend. An der Kreuzung Nibelungenstraße / Giselherstraße / "An der Lache" beabsichtigten nun beide Verkehrsteilnehmende in die Nibelungenstraße abzubiegen, wobei der PKW-Fahrer als Rechtsabbieger vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich die Fahrradfahrerin verletzte und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. In Eschborn missachtete eine PKW-Fahrerin bei der Ausfahrt von einem Parkplatz auf die Hauptstraße die Vorfahrt einer dort befindlichen Fahrradfahrerin. Auch hier verletzte sich die Radfahrerin bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

