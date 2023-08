Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge Frau vom Fahrrad gerissen

Versuchtes Sexualdelikt als Motiv nicht ausgeschlossen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Adenauerallee Höhe Langenbergpark; Tatzeit: Sonntag, 30.07.23, ca. 03.30 Uhr;

In der Nacht zu Sonntag war eine junge Frau aus Bocholt gegen 03.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Adenauerallee auf der "Langenbergparkseite" unterwegs. Sie kam aus der Innenstadt und war allein unterwegs. In Höhe des Langenbergparks fiel ihr ein auf dem Gehweg stehender Mann auf. Als sie sich auf Höhe des Mannes befand, ergriff dieser plötzlich die Jacke der Geschädigten, hielt sie fest und zog die Geschädigte vom Rad. Der Täter umklammerte sie und versuchte sie vom Gehweg zu ziehen. Die Bocholterin leistete erhebliche Gegenwehr und schrie laut um Hilfe. Bei der Auseinandersetzung riss ihr der Täter Haare aus, ließ sie schließlich aber los, so dass sie davonrennen konnte. Ihr Fahrrad ließ die junge Frau am Tatort zurück. Dieses wurde durch die Polizei sichergestellt und der leicht verletzten Geschädigten wieder übergeben.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: ca. 25 bis 35 Jahre, ca. 170 cm groß, schwarze kurze Haare, dunkler Dreitagebart, rundliches Gesicht, südländisch-arabischer Phänotyp, bekleidet mit grünem Shirt mit olivfarbenem Muster (evtl. Blättermotiv).

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell