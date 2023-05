Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rotlicht an Ampel übersehen?

Am Freitag kam es in Heidenheim zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ulm (ots)

Gegen 17:30 Uhr fuhr eine 87-jährige Frau in einem Mercedes auf der B19 in Richtung Schnaitheim. An der dortigen Ampel zur B466 fuhr die Frau wohl in den Kreuzungsbereich, obwohl die Ampel rot zeigte. Dort touchierte ein 43-Jähriger in einem Audi den Mercedes. Der Mercedes kam ins Schleudern, überfuhr den Mittelstreifen und kollidierte seitlich mit einem Skoda, in dem ein 36-jähriger Mann saß. Letztlich kam der Mercedes an einem Laternenmast zum Stehen.

Die Fahrerin des Mercedes und der Fahrer des Skoda erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt die Schäden am Mercedes auf 4.500 Euro, am Skoda auf 3.500 Euro und am Audi auf 3.000 Euro.

Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321 97520) nahm den Unfall auf. Die Freiwillige Feuerwehr Schnaitheim unterstützte hierbei.

Hinweis:

Warum es zu diesem Unfall kam, klärt die Polizei noch. Aus jetziger Sicht ist es wahrscheinlich, dass die 87-Jährige das rote Licht an einer Ampel übersah und deshalb in den Bereich der Kreuzung fuhr. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um ständige Vorsicht beim Führen eines Fahrzeugs. Achten Sie auf Verkehrsteilnehmer - aber auch auf Verkehrszeichen und Ampeln. Dies dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

