Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dingelsdorf, L219, Lkr. Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall auf der L219 zwischen Oberdorf und Dingelsdorf (13.09.2023)

KN-Dingelsdorf, L219 (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der Landesstraße 219 zwischen Oberdorf und Dingelsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person tödlich verletzt worden ist. Gegen 11.25 Uhr war ein 70-Jähriger mit einem Dacia auf der L219 von Dingelsdorf kommend in Richtung Litzelstetten unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang Dingelsdorf und dem Weiler Oberdorf geriet der Mann mit seinem Wagen unvermittelt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 45-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die beiden Autos in einen Graben neben der Fahrbahn. Der Dacia-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Um den ebenfalls verletzten 45-Jährigen kümmerte sich eine Besatzung eines Rettungswagens vor Ort. Während der Unfallaufnahme, die derzeit noch andauert, war die L219 für mehrere Stunden beidseitig gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist noch eingerichtet. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen. Abschleppdienste kümmerten sich um die stark beschädigten Fahrzeuge, an denen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell