Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Diebe brechen in Firma ein und stehlen Buntmetall im Wert von mehreren tausend Euro - Polizei sucht Zeugen (12./13.09.2023)

Rottweil-Neufra (ots)

Diebe haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, Buntmetall im Wert von mehreren tausend Euro von einem Betriebsgelände in der Stuttgarter Straße gestohlen. Die Unbekannten brachen gewaltsam in das Firmengebäude ein und stahlen aus dem Materiallager Aluminium- und Messingstangen, die dort in Bunden in Kisten gelagert waren. Anschließend fuhren die Diebe mit vermutlich einem größeren Fahrzeug oder einem Auto mit Anhänger davon. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich der Stuttgarter Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell