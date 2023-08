POL-WES: Hamminkeln - 2. Nachtragsmeldung mit aktuellen Erkenntnissen zum Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang vom 30. Juli / Zeugenaufruf

Moers (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft am Königlichen Hof ein. Gegen kurz vor 2 Uhr schlugen die Täter die Schaufensterscheibe des Geschäftes am Neuen Wall ein und stahlen aus dem Ladenlokal diverse Smartphones und Elektronikartikel. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen am Tatort übernommen. Diese ...

