POL-GE: Ärger wegen Gartenfeier

Weil er andere Menschen mit einem Messer bedroht haben soll, wurde ein 40-Jähriger in Buer am Samstagabend, 29. Juli 2023, in Gewahrsam genommen. Gegen 19.40 Uhr war der Notruf bei der Leitstelle der Polizei eingegangen, woraufhin mehrere Einsatzkräfte zur Wörthstraße fuhren. Laut Zeugenaussagen hatte eine Gartenfeier den Anwohner verärgert, woraufhin dieser die Gesellschaft bedrohte und schließlich ein Messer vorgezeigt hatte.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine größere Personengruppe, die umgehend auf den Tatverdächtigen zeigte. Die Beamten fixierten den aggressiven 40-Jährigen, der weiterhin schrie. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Dank Zeugenhinweisen konnte das Messer gefunden werden, dessen sich der Mann beim Hören des Martinshorns entledigt hatte. Auf der Wache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Das aufgefundene Messer wurde zudem sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

