Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Beteilung eines Streifenwagens in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung der Polizei kam es Freitag, 28. Juli 2023, in Gelsenkirchen-Buer, bei dem sich fünf Personen und ein Diensthund leicht verletzten. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 20.15 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Straße und beabsichtige die Kreuzung Emil-Zimmermann-Alle/Adenauerallee geradeaus zu überqueren, um die Fahrtrichtung beizubehalten. Zeitgleich fuhr eine 49-jährige Gelsenkirchenerin in ihrem Auto die Adenauerallee in Richtung Schweidnitzer Straße entlang. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Streifenwagen und dem Fahrzeug der Gelsenkirchenerin. Die 49-Jährige sowie ihre 47-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ebenso leicht verletzt wurden die fahrende 32-jährige Polizeikommissarin, die 22-jährige Kommissaranwärterin auf dem Beifahrersitz und der 35-jährige Polizeioberkommissar, der auf der Rückbank des Streifenwagens saß. Zeitgleich fuhr ein Diensthundeführer samt Diensthund mit einem zivilen Fahrzeug auf der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Um einen weiteren Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zu vermeiden, musste er stark abbremsen sodass der Hund innerhalb seiner Transportbox im Kofferraum gegen die Wände der Box stieß und sich ebenfalls verletzte. Sowohl der Streifenwagen als auch das Fahrzeug der Gelsenkirchenerin waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell