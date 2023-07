Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Um die Kollision mit einem Wildtier zu vermeiden, bremste ein 30-jähriger Gelsenkirchener sein Auto am Samstagabend, 29. Juli 2023, gegen 21.45 Uhr auf der Vinckestraße ab. Ein hinter ihm fahrender 34-jähriger Autofahrer schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde der vorwegfahrende Gelsenkirchener leicht verletzt. Der 34-Jährige und zwei weitere Personen, die ebenfalls in dem Auto saßen, blieben unverletzt. Als hinzugerufene Polizeibeamte den Sachverhalt aufnahmen, stellten sie fest, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, sollte er eine Sicherheitsleistung erbringen. Jedoch war er nicht in der Lage, den ausstehenden Betrag zu entrichten und wurde somit vorläufig festgenommen. Weiterhin wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein stark beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. Der leicht verletzte Gelsenkirchener wurde noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt.

