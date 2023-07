Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte erbeuten Bargeld bei Straßenraub - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unter Vorhalt eines Messers wurden am Donnerstag, 27. Juli 2023, ein 20-jähriger und ein 19-jähriger Gelsenkirchener von Unbekannten aufgefordert, ihr Bargeld auszuhändigen. Die fünf männlichen Tatverdächtigen sprachen die beiden jungen Männer gegen 21 Uhr vor einer Apotheke am Eppmannsweg in Gelsenkirchen-Hassel an. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Tatverdächtigen den 20-Jährigen. Daraufhin öffnete ein anderer Tatverdächtiger die mitgeführte Bauchtasche des Geschlagenen und entnahm das darin befindliche Bargeld in zweistelliger Höhe sowie ein Smartphone und einen Personalausweis. Die fünf Männer entfernten sich im Anschluss und die beiden Gelsenkirchener alarmierten die Polizei.

Die Tatverdächtigen waren alle 18 bis 22 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß. Der Haupttäter mit dem Messer hatte blonde Haare und eine Verletzung unter dem linken Auge. Ein anderer Tatverdächtiger trug eine schwarze Winterjacke mit weißem Kapuzenfell des Herstellers "Moose Knuckels" und wurde während der Tat "Niklas" genannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell