Voerde (ots) - Am 16. Juli 2023 meldete ein Passant eine starke Rauchentwicklung in einer Pizzeria auf der Bülowstraße in Friedrichsfeld. Der Notruf ging bei der Feuerwehr um 12:00 Uhr ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Voerde konnten in den Räumen der Pizzeria eine brennende Zwischendecke feststellen, sowie mehrere Glutnester in Deckenbalken. Bei dem betroffenen ...

mehr