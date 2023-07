POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Büro einer Waschanlage

Wesel (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages brach mindestens ein unbekannter Täter in eine Kneipe an der Kreuzstraße in Wesel ein. Dort wurden in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr mehrere Spielautomaten gewaltsam geöffnet, beschädigt und das darin befindliche Geld sowie ein blauer Tresor mitgenommen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. ...

mehr