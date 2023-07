Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen in Kneipe an der Kreuzstraße ein - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages brach mindestens ein unbekannter Täter in eine Kneipe an der Kreuzstraße in Wesel ein.

Dort wurden in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr mehrere Spielautomaten gewaltsam geöffnet, beschädigt und das darin befindliche Geld sowie ein blauer Tresor mitgenommen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Meldungen werden bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281 107-0 entgegen genommen.

