Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Moers (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht vom 10.07.23 um 15.10 Uhr aufzuklären.

An dem Montag war eine 17-Jährige mit einem Kleinkraftrad auf der Kirschenallee in Richtung Römer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 79 hat sie ein unbekanntes Auto überholt.

Da auf der Gegenspur ein Linienbus fuhr, ist der unbekannte Autofahrer nach rechts ausgewichen. Die 17-Jährige versuchte dem Auto ebenfalls auszuweichen und stürzte.

Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Berührt haben sich die beiden Fahrzeuge nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

