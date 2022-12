POL-WAF: Ennigerloh. Alleinunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (13.12.2022) und Mittwoch (14.12.2022) in Büroräume eines Gebäudes an der Straße Auf dem Tigge in Beckum eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen 17.40 Uhr und 06.42 Uhr Zugang. Hier durchwühlten die Täter unter anderem Schubladen und flüchteten anschließend. Hinweise zu dem Einbruch oder Tatverdächtigen bitte an die Polizei in Beckum, Telefon ...

mehr