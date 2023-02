Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff auf Zigarettenautomat - Tatverdächtige gefasst

Nohra/bei Nordhausen (ots)

Gegen 4 Uhr machten sich zwei Männer an einem Zigarettenautomaten in der Ortslage von Nohra zu schaffen. Sie nutzen Bohraufsätze, um den Automaten zu öffnen - was jedoch misslang. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Täter durch Polizeibeamte der Nordhäuser Polizei gestellt werden. Unweit des Feststellortes der Männer wurde ein Fahrzeug aufgefunden, welches den Männern zuzuordnen war. Das Fahrzeug war aber mit anderen, als den vorgesehenen Kennzeichen, versehen. In dem Auto lagerten weitere Tatmittel, welche die Täter zum Aufbohren des Automaten nutzten. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

