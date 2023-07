Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug mit hoher Schadenssumme

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem einem Gelsenkirchener am Sonntag, 30. Juli 2023, professionelle Lautsprecher aus dem Auto gestohlen wurden. Der 55-Jährige hatte gegen 2.30 Uhr seinen Transporter auf dem Parkplatz der Sportanlage Tossehof an der Plutostraße in Bulmke-Hüllen abgestellt. Im Transporter befanden sich im hinteren Teil des Fahrzeugs professionelle Lautsprecher mit einem mittleren fünfstelligen Wert. Als der Gelsenkirchener am gleichen Tag gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Aufbruchspuren und das Fehlen der Lautsprecheranlage fest.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

