POL-BI: Einschleichdieb wird gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Freitag, 26.05.2023, gelangte ein Dieb über die geöffnete Terrassentür in ein Haus an der Beckerstraße, wurde vom Bewohner überrascht und wenig später festgenommen.

Der 38-jährige Bielefelder kletterte gegen 19:00 Uhr über einen Holzzaun und verschaffte sich über die Terrasse Zugang zu dem Einfamilienhaus. Im Flur wurde der Täter vom Hausbewohner erwischt woraufhin dieser die Flucht ergriff. Dabei hielt er eine Holzschatulle in der Hand.

Unmittelbar nach der Tat verständigte der Senior über den Notruf die Polizei. Die Beamten fanden den polizeibekannten Mann wenig später in einer Grünanlage zwischen der Brückenstraße und dem Kuckucksweg. Die Personenbeschreibung und die Kleidung passten zu dem 38-Jährigen, der sich dort mit zwei Bekannten aufhielt.

Die Polizisten erstatten Anzeige wegen Diebstahl gegen den Bielefelder.

