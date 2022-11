Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrecher stehlen Werkzeug und Pfandflaschen aus Kfz-Werkstatt in Harleshausen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kfz-Werkstatt im Kasseler Stadtteil Harleshausen eingebrochen. Die Täter hatten mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam ein Tor geöffnet und waren so in das Gebäude an der Wolfhager Straße, Ecke Daspelstraße, eingestiegen. Dort begaben sie sich auf ihren Beutezug und stahlen diverses Werkzeug, mehrere Akkuschrauber und einen mit Pfandflaschen gefüllten Müllsack. Die Tatzeit lässt sich auf den kurzen Zeitraum zwischen 1:10 Uhr und 1:40 Uhr in der Nacht eingrenzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich bei den Einbrechern um zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren und eine Frau. Die 20 bis 25 Jahre alte Täterin hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Mütze, einen dunklen Parka mit braunem Fellkragen, eine Jeans und weiße Turnschuhe.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag in Harleshausen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell