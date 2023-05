Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Glück im Unglück

Bernkastel-Kues, Stadtteil Andel (ots)

Glück im Unglück hatten eine Autofahrerin und ihre beiden Kinder am Mittwoch, 24.05.2023 gegen 14:00 Uhr, als sie nach einem missglückten Fahrmanöver mit ihrem Auto einen steilen Abhang hinab rutschten. Die Fahrerin hatte vermutlich beim Rangieren den falschen Gang eingelegt, so dass sie mit ihrem SUV eine Hecke durchbrach, eine Böschung hinab rutschte und nach ca. 10 m mit der Front an einem größeren Baum hängen blieb. Durch den Aufprall an den Baum wurde ein weiteres Abrutschen auf die unterhalb vorbeiführende B 53 verhindert. Zum Glück konnten sich alle Insassen unverletzt aus dem Auto befreien. Der SUV wurde durch die Feuerwehr Kues bis zum Eintreffen einer Bergungsfirma mittels Drahtseil gesichert. Für die Dauer der Bergungsarbeit musst die B53 kurz gesperrt werden. Im Einsatz waren das DRK, ein Notarzt, die Feuerwehren Kues und Bernkastel, eine Bergungsfirma und die Polizei Bernkastel-Kues.

