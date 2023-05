POL-PDWIL: Vermisstensache erfolgreich geklärt, dank guter Zeugenhinweise

Jünkerath (ots) - In der Nacht von Montag, den 22.05.2023 auf Dienstag, den 23.05.2023, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Jünkerath. Die Geschädigte stellte ihren weißen Opel Corsa am Montagabend vor dem Anwesen am Fahrbahnrand ab. Als sie am Dienstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie auf der Beifahrerseite einen nicht unerheblichen frischen Unfallschaden feststellen. ...

