Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Jünkerath

Jünkerath (ots)

In der Nacht von Montag, den 22.05.2023 auf Dienstag, den 23.05.2023, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Jünkerath. Die Geschädigte stellte ihren weißen Opel Corsa am Montagabend vor dem Anwesen am Fahrbahnrand ab. Als sie am Dienstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie auf der Beifahrerseite einen nicht unerheblichen frischen Unfallschaden feststellen. Durch den unbekannten Verursacher wurde weder eine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen, noch die Polizei informiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm telefonisch oder per E-Mail zu melden (Tel. 06551 942-0, E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de).

