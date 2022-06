Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweisgeber zu Unfallgeschehen auf der A 448 bei Bochum gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0687

Die Polizei sucht noch Hinweisgeber zu einem Unfallgeschehen am vergangenen Dienstag (14.6.) auf der A 448 bei Bochum.

Hier waren zwei Autos um 21.27 Uhr in Fahrtrichtung Witten unterwegs. Aus nicht abschließend geklärten Gründen prallte ein 27-Jähriger aus Bochum mit einem Audi in einen Opel, der mit einer 27-jährigen Frau aus Bochum besetzt war. Die Polizei überprüft nun auch, ob ein weiteres Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt und möglicherweise geflohen ist.

Hinweisgeber melden sich bei der Autobahnpolizeiwache in Hagen: 0231- 132- 4621.

