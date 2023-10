Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigungen am Bahnhof Bad Cannstatt

Bad Cannstatt (ots)

Bad Cannstatt; In der Nacht zum Feiertag (02.10.2023/03.10.2023) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige.

Bisherigen Informationen zufolge, soll ein bisher unbekannter Täter gegen 23:45 Uhr eine 19-jährige Frau am Treppenaufgang zu Bahnsteig 8 unsittlich berührt haben. Hier griff er ihr offenbar zunächst unter ihren Rock und anschließend an ihre Brust. Laut aktuellen Erkenntnissen flüchtete der Tatverdächtige dann in unbekannte Richtung. Die Geschädigte, welche in Begleitung ihres Bruders unterwegs war, meldete den Vorfall der Bundespolizei. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich bei der wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter 0711 / 870 35 0 zu melden. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann mit dunklen Teint handeln. Weiterhin wird er auf ca. 25 Jahre geschätzt.

Eine Stunde später (03.10.2023, 00:10 Uhr) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt erneut zu einem sexuellen Übergriff auf eine 22-Jährige. Hier soll der 25-jährige deutsche Staatsangehörige in einer Warteschlange am Wasenausgang, der 22-Jährigen von hinten an ihr Gesäß gefasst haben. Die Geschädigte wendete sich umgehend an eine Streife der Bundespolizei, welchen den Täter festnehmen konnte. Der 25-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung rechnen.

