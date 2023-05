Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tatverdächtiger des Raubdeliktes vom vorangegangenen Wochenende in Bitburg in Untersuchungshaft.

Bitburg (ots)

Gegen den Tatverdächtigen des Raubdeliktes, das sich am Abend des 05.05.2023 in Bitburg ereignet hat (siehe Pressemeldung der Polizeiinspektion Bitburg vom 06.05.2023), wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am 08.05.2023 durch das Amtsgericht Trier Untersuchungshaft erlassen. Der 19 Jahre alte Mann wurde heute Morgen von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bitburg festgenommen. Nach einer Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde der Heranwachsende in die JSA Wittlich gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften der 19 Jahre alte, mutmaßliche Täter und das 26 Jahre alte Opfer in einer persönlichen Beziehung zu einander gestanden haben.

