Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lkw streift Hauswand und flüchtet

Traben-Trarbach (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023 ereignete sich in der Poststraße in Traben-Trarbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein direkt neben der Straße befindliches Anwesen beschädigt wurde. Der objektiven Spurenlage nach dürfte ein größerer Lkw von der Brückenstraße kommend die Poststraße in FR Am Bahnhof befahren haben. Es ist nicht auszuschließend, dass der unfallverursachende Lkw aufgrund hoher Verkehrsfrequentierung wegen Gegenverkehrs äußerst rechts fahren musste. Dabei dürfte der Lkw mit seinem Führerhaus die Fassade eines rechts neben der Straße befindlichen Anwesens gestreift haben, wodurch ein größeres Stück Putz aus der Fassade herausgebrochen und zu Boden gefallen ist. Der Lkw entfernet sich letztlich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den unfallverursachenden Lkw geben kann, insbesondere Fahrzeuge des Gegenverkehrs, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Traben-Trarbach zu melden.

