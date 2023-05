POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Nohn (ots) - Im Zeitraum 06.05.2023 bis 08.05.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Hauptstraße in Nohn aufgestellten Zigarettenautomaten und brachen diesen auf. Sie entwendeten die darin befindlichen Waren und das Bargeld. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

