Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf der B10

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gegen 23:35 Uhr verlor ein 19-jähriger Autofahrer auf nasser Fahrbahn der Bundesstraße 10 die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er seitlich aufgestellt Verkehrsschilder und die Fahrbahnabgrenzung überfuhr. Das Fahrzeug, welches vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, querte den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg und kam rechts in einem Grünstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße von Karlsruhe-Knielingen kommend in Richtung Rheinbrücke.

Sowohl der Fahrer, als auch zwei Beifahrer, im Alter von 20 und 21 Jahren, zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell