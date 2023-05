Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht L33, 54597 Burbach (OT Neustraßburg)

Burbach (OT Neustraßburg) (ots)

Am 09.05.2023 gegen 08:45 Uhr ereignete sich auf der L33 zwischen den Ortslagen Burbach (OT Neustraßburg) und Densborn ein Verkehrsunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter LKW die Landesstraße in Fahrtrichtung Burbach. Im dortigen Kurvenbereich missachtete der LKW das Rechtsfahrgebot und überfuhr die mittlere Fahrbahnbegrenzung, sodass ein entgegenkommender PKW nach rechts ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer des PKWs leicht und wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung in das Krankenhaus Bitburg verbracht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der 06561-96850 zu melden.

