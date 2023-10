Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegen Dienstfahrzeug geschlagen;

Bad Cannstatt (ots)

Stuttgart-Bad Cannstatt: Ein 26-Jähriger musste am gestrigen Dienstag (03.10.2023) in Gewahrsam genommen werden, nachdem er zuvor auf ein Dienstfahrzeug geschlagen und sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten hatte. Gegen 18:15 Uhr schlug der deutsche Staatsangehörige ohne ersichtlichen Grund auf eines am Bad Cannstatter Bahnhof abgestelltes Dienstfahrzeug der Bundespolizei ein, woraufhin er von den vor Ort befindlichen Einsatzkräften einer Kontrolle unterzogen wurde. Da sich der in Karlsruhe wohnhafte Mann von Anfang an aggressiv gegenüber den Streifen verhielt und einem Platzverweis mehrfach nicht nachkam, wurde er schließlich gefesselt und in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach verbal, weshalb gegen ihn nun wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt wird

