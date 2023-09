Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Trier in den Ruhestand verabschiedet

Trier (ots)

Mit dem Ablauf des Monats August 2023 beginnt für Bernd Michael Rehm, Erster Kriminalhauptkommissar, Roland Johannes Franzen, Polizeihauptkommissar, und Peter Schmidt, Kriminalhauptkommissar, der Ruhestand und damit die Zeit im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Durch die Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier, Frau Anja Rakowski, wurden die drei genannten Kollegen am 25. August 2023 in den Ruhestand verabschiedet.

Bernd Rehm trat im August 1979 in den Polizeidienst ein und war bis 1980 in der Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei des Landes Rheinland-Pfalz eingesetzt. Der in Hasborn geborene Erste Kriminalhauptkommissar absolvierte nach den ersten gesammelten Erfahrungen im Bereich der Schutzpolizei sein Studium und wechselte in den gehobenen Polizeidienst. Mit Beendigung dessen schlug er den Weg im Bereich der Kriminalpolizei ein, wobei er neben Mitglied einer Sonderkommission schnell mit der Übernahme von Führungsaufgaben betraut wurde. Im Jahr 2004 übernahm er letztendlich die Leitung eines Kommissariats bei der Kriminalinspektion Wittlich und begleitete ab 2018 ebenso die Leitung des Kriminalinspektion Wittlich kommissarisch.

Polizeihauptkommissar Roland Franzen begann 1980 seine Zeit im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Der gebürtige Trierer absolvierte seine ersten zehn Jahre bei der heutigen Bundespolizei und wechselte dann zur Bereitschaftspolizei am Standort Wittlich, sammelte Erfahrungen im Bereich der Schutzpolizei und im Bereich der Verkehrsarbeit. Mit Beginn des Monats April des Jahres 1993 verrichtete er seinen Dienst bis zum Eintritt in den Ruhestand bei der heutigen Ermittlungsgruppe Migration mit Sitz in Trier.

Peter Schmidt trat ebenfalls im Jahr 1980 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und verrichte seine ersten beiden Jahre bei der Bereitschaftspolizei. Im Anschluss wurde er Teil der Schutzpolizei im Bereich Mainz, Remagen und Prüm und war dort u.a Leiter einer Dienstgruppe. Nach Eintritt in den gehobenen Dienst verrichtete der Familienvater seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Prüm und war dort sei 2016 als Sachbearbeiter im Bereich des Kriminal-und Bezirksdienstes tätig.

Behördenleiterin Anja Rakowski bedankte sich bei den Ruheständlern für ihren Dienst und wünscht ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

