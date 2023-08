Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Trier (ots)

Am 18. Juli 2023 gegen 12:30 Uhr entwendete der bislang unbekannte Täter in einem Computerfachhandel in der Konstantinstraße in Trier einen Laptop und wurde dabei von Überwachungskameras aufgezeichnet. Der Laptop hat einen Neuwert im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 40-50 Jahre alt - Osteuropäisches und gepflegtes Erscheinungsbild - Kräftige Statur - Ca. 180cm groß - Kurzes dunkles Haar.

Die Polizei fahndet nun mit Videoausschnitten und Fotos nach dem Täter.

Wer kennt die Person auf den Videos / Fotos? Hinweise nimmt die Polizei unter 0651 / 9779 - 5210 oder 0651 / 9779 - 1710 entgegen.

Weitere Informationen und Fahndungsfotos unter: https://s.rlp.de/rBAAZ

