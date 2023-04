Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte Täter beschädigen Glastür

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Geschäft in der Pariser Straße über Ostern die Eingangstür beschädigt. Als eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen zur Arbeit kam, entdeckte sie die "Bescherung": Ein Glaselement der Tür war kaputt. Offenbar hatte jemand versucht, es einzutreten. Dabei wurde eine Glasschicht beschädigt, ging aber nicht vollständig zu Bruch.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen Karfreitag, 15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell