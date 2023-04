Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw zerkratzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag einen Pkw beschädigt. Der Wagen stand zwischen 21 Uhr und 11 Uhr in der Schulhausstraße in Höhe der Hausnummer 4. In dieser Zeit zerkratzten die Täter die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf ungefähr 3.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell