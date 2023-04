Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein neues Gesicht im "Altstadtrevier"

Kaiserslautern (ots)

Das sogenannte Kaiserslauterer "Altstadtrevier", die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, hat eine neue "zweite Chefin": Polizeihauptkommissarin Birgit Wamsbach hat ihr Büro in der Gaustraße bezogen und die Position der stellvertretenden Dienststellenleiterin eingenommen. Zusammen mit Polizeirat Steffen Kroll, der die Inspektion seit Oktober 2022 leitet, bildet sie jetzt das neue Leitungsteam. Die 49-Jährige folgt damit auf Ersten Polizeihauptkommissar Michael Schmidt, der das Polizeipräsidium Westpfalz zum Jahreswechsel verlassen hat und zum Polizeipräsidium Mainz gewechselt ist.

Ihre polizeiliche Laufbahn hat Birgit Wamsbach 1991 gestartet. Nach der Ausbildung war sie zunächst mehr als zehn Jahre beim Polizeipräsidium Rheinpfalz eingesetzt, bevor sie den Aufstieg zum gehobenen Dienst absolvierte. In die Westpfalz kam sie nach der Fußballweltmeisterschaft 2006. Ihre erste Station: Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße. Hier blieb sie drei Jahre, ging dann für ein Jahr zur PI Kusel, um anschließend zur PI Lauterecken zu wechseln, wo sie bis Ende 2017 als Dienstgruppenleiterin fungierte. Danach kehrte sie zur Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zurück, wechselte dann aber in die Führungszentrale und wurde Ende 2020 Polizeiführerin vom Dienst. Etwas mehr als zwei Jahre später hat die Polizeihauptkommissarin jetzt also den Stellvertreter-Posten des Altstadtreviers inne.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch PI-Leiter Steffen Kroll sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Birgit Wamsbach schnell im Arbeitsalltag angekommen. "Ich freue mich auf mein neues Aufgabenfeld und eine gute Zusammenarbeit mit den netten Kolleginnen und Kollegen", sagt die 49-Jährige, die sich als bekennender Betzefan jetzt auch dienstlich um den Fußballberg kümmern darf, da er im Zuständigkeitsbereich ihrer Inspektion liegt. |cri

