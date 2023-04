Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit beim Trinkgelage

Kaiserslautern (ots)

Während eines gemeinsamen Trinkgelages sind sich am Montagmittag zwei Männer am Guimaraes-Platz in die Haare geraten. Sie beleidigten und schlugen sich gegenseitig. Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die beiden Streithähne kurz nach 13 Uhr voneinander. Einer musste aufgrund seiner Blessuren mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell