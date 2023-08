POL-PPTR: Nach eskaliertem Familienstreit - tatverdächtiger Sohn in Untersuchungshaft

Trier (ots) - Am 18. Juli 2023 gegen 12:30 Uhr entwendete der bislang unbekannte Täter in einem Computerfachhandel in der Konstantinstraße in Trier einen Laptop und wurde dabei von Überwachungskameras aufgezeichnet. Der Laptop hat einen Neuwert im unteren vierstelligen Bereich. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 40-50 Jahre alt - Osteuropäisches und gepflegtes Erscheinungsbild - ...

mehr