Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0350 --Polizei nimmt Machetenangreifer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 10.08.2022, 8.20 Uhr

Ein 46 Jahre alter Mann bedrohte am Samstagmorgen im Steintorviertel einen Passanten mit einer Machete und versuchte ihn damit zu verletzen. Einsatzkräfte der Bremer Polizei konnten den Angreifer festnehmen.

Der 46-Jährige geriet gegen 8.20 Uhr in der Straße Vor dem Steintor mit einem Mann in einen Streit und zog laut Zeugenaussagen daraufhin ein langes Buschmesser aus seinem Rucksack und führte mit diesem Schlagbewegungen in Richtung des Passanten durch. Der Fußgänger konnte unverletzt wegrennen. Die Einsatzkräfte trafen schnell am Ort des Geschehens ein. Da der 46 Jahre alte Mann die Machete noch im Rucksack griffbereit in seiner Nähe hatte, zogen die Polizistinnen und Polizisten ihre Waffen und konnten ihn dazu bewegen, sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Der Festgenommene trug eine Schutzweste, hatte in seinem Rucksack unter anderem einen Wurfstern, ein Waffenholster und eine Sturmhaube dabei. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Ermittlerinnen und Ermittler weitere Waffen, wie Säbel, Schwerter und eine Armbrust. Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung, erfolgte die vorläufige Unterbringung in einer Psychiatrie. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der in der Auseinandersetzung verwickelte Passant ist noch nicht namentlich bekannt. Er und andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell