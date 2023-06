Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0346 --Einbrecher verletzt Jungen--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 09.06.23, 04.50 Uhr

Ein Einbrecher stieg in den frühen Morgenstunden in eine Wohnung in der Bahnhofsvorstadt ein. Der Mann verletzte einen 14 Jahre alten Jungen mit Pfefferspray und erbeutete Wertsachen.

Der Unbekannte drang durch eine Balkontür in die erste Etage eines Mehrfamilienhauses in der Contrescarpe ein und durchsuchte das Zimmer des schlafenden 14-Jährigen. Als dieser durch die Geräusche wach wurde, sprühte ihm der Einbrecher Reizgas ins Gesicht, schnappte sich mehrere Handys, ein iPad und ein Portemonnaie und flüchtete mit der Beute. Der Jugendliche weckte seine Eltern, die daraufhin die Polizei verständigten. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei fragt: Wer hat Freitagfrüh, gegen 5 Uhr, in der Contrescarpe, im Bereich zwischen Herdentor und Bürgermeister-Smidt-Straße, eine verdächtige Person gesehen? Der Räuber war dunkel gekleidet, trug eine Lederjacke und soll etwa 170 Zentimeter groß sein. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

